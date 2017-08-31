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الداخلية: ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

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مصراوي Masrawy

الداخلية: ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

12:34 م الخميس 31 أغسطس 2017

الداخلية: ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد ا

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الأربعاء، من ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها-حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الخميس، إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدت قيام كلٍ من "حمادة.أ"، ٦٣ سنة، مقيم بمحافظة الغربية، و "أحمد.ع"، ٥٠ سنة، مقيم بمحافظة القاهرة، بتلقي العديد من التحويلات المالية من أشخاص داخل البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.

وأضاف البيان، أنه بتكثيف الجهود تبين أنهما يمارسان نشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك من خلال قيام المتهم الأول بالاتفاق مع التجار راغبي الحصول على بضائع مستوردة من الخارج على تدبير العملات الأجنبية اللازمة لهم من خلال قيامه بحمل الحد الأقصى المسموح به من الدولار الأمريكي حال سفره.

وعقب ذلك يتم توفير باقي المبالغ المطلوبة لشراء البضائع عن طريق قيامه بالسحب اليومي مُستخدمًا عددًا من بطاقات الائتمان الخاصة بهما وأقاربهما ومعارفهما، على أن يقوم التجار بإيداع ما يعادل قيمتها بالحساب الشخصي للمتهم الأول بأحد البنوك بمدينة المنصورة بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء مقابل عمولة قدرها 2% .

باستدعاء المتحرى عنه الأول ومواجهته أقر نشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الثاني، وبالفحص تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضي طبقًا للفحص المستندي (2,000,000 جنيه اثنين مليون جنيه مصري).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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