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قبل العيد.. "السياحة" تشن حملات للتأكد من إغلاق محلات الخمور

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مصراوي Masrawy

قبل العيد.. "السياحة" تشن حملات للتأكد من إغلاق محلات الخمور

12:00 م الخميس 31 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب - علاء عمران:

واصلت مباحث شرطة السياحة، اليوم الخميس، حملاتها على جميع محلات الخمور والملاهي الليلية والبارات على مستوى الجمهورية، للتأكد من إغلاقها تزامنًا مع وقفة عيد الأضحى المبارك.

وأكد مصدر أمني بشرطة السياحة والآثار، أن قرار الإغلاق يأتي ضمن لوائح رخصة وزارة السياحة، الخاصة بعدم فتح أو تشغيل الملاهي أو المحال التي تقدم الخمور في المناسبات الدينية.

وأشار المصدر، -الذي فضل عدم ذكر اسمه- لمصراوي، إلى أن تلك المنشآت السياحية، التي تبدأ من نجمة إلى 5 نجوم، يشملها القرار، وأن الشرط الأهم هو عدم تقديم الخمور تنفيذًا للقانون.

وأضاف المصدر، بأنه يتم إخطار جميع المحلات قبلها بيومين، ومعاقبة جميع المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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مصراوي Masrawy

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