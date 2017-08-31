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مطار القاهرة يحصل على جائزة السلامة الجوية لعام 2017

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مطار القاهرة يحصل على جائزة السلامة الجوية لعام 2017 مطار القاهرة يحصل على جائزة السلامة الجوية لعام 2017

التحرير

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هنأ شريف فتحي، وزير الطيران المدني، اليوم الخميس، محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ومجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الدولي والعاملين بالشركة، بمناسبة حصول مطار القاهرة على جائزة السلامة الجوية لعام 2017، لأفضل إجراءات لتحسين مستويات السلامة من المجلس الدولي للمطارات ACI عن قارة إفريقيا.

وأشاد مجلس الـACI بهذا الإنجاز الذي جاء طبقًا للمراجعة التي تمت من خلال برنامج المطارات المتميزة APEX، الذي يهدف إلى مساعدة  الدول الأعضاء في المجلس على تحسين مستويات السلامة، ما يتوافق مع القواعد القياسية والتوصيات الدولية SARPs، الصادرة عن منظمه الطيران المدني الدولي الإيكاو.

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ودعا مجلس الـACI، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة لاستلام الجائزة، خلال اجتماع الجمعية العامة للمجلس، المقرر انعقاده شهر أكتوبر المقبل، في دولة موريشيوس.

يذكر أن مطار القاهرة حصل على تجديد تطبيق المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2008 في نظام إدارة الجودة، وهو ما أقرته شركة SGS العالمية المانحة لشهادات المطابقة الدولية، بعد تنفيذ مراجعتها الدورية للتحقق من مدى الإيفاء بمتطلبات المواصفة، والتي أكدت استمرار مطار القاهرة في مطابقته لمتطلبات نظام إدارة الجودة طبقا للمواصفة الدولية.

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التحرير

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