ضبط صاحب شركة مقاولات استولى على 9 مليون جنيه من المواطنين بالنزهة

كتب - علاء عمران:

ضبطت أجهزة أمن القاهرة، اليوم الخميس، صاحب شركة مقاولات استولى على 9 مليون جنيه من 49 مواطن بمنطقة النزهة.

بدأت أحداث الواقعة بتعدد البلاغات أمام قسم شرطة النزهة، ضد صاحب شركة وهمية للتشطيبات والمقاولات لاستيلائه على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى القيام بأعمال تشطيبات بالتقسيط دون إنهاء تلك الأعمال أو رد المبالغ المستولى عليها ".

وبفحص البلاغات المُقدمة ضد شركة المقاولات وتكثيف التحريات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة النزهة من كشف هويته واستهدافه والقبض عليه، وتبين أنه يدعى "محمد.س"، 49 سنة، صاحب شركة للمقاولات، وسبق اتهامه في قضيتي "نصب وتبديد"، وضُبط بحوزته مبلغ مالي 57 ألف جنيه و هاتفين محمول، وبحصر البلاغات المحررة ضد المذكور تبين أن عددها 49 محضر.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته اعترف بإنشائه شركة لأعمال التشطيبات والمقاولات والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين قُدرت بحوالي 9 مليون جنيه دون إنهاء أعمال التشطيبات أو رد المبالغ.

وأضاف المتهم، بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات حوادثه، وأقر بشراء بعض الشاليهات بمنطقة بورتو السخنة وإيداع باقي المبالغ بحسابه ببنكي "CIB كريدي أجري كول"، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.

حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.