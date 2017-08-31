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الأوقاف تشكل غرفة عمليات لمتابعة ساحات عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

الأوقاف تشكل غرفة عمليات لمتابعة ساحات عيد الأضحى

12:20 م الخميس 31 أغسطس 2017

الأوقاف تشكل غرفة عمليات لمتابعة ساحات عيد الأضحى

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:
قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام غدًا الجمعة، لمتابعة ساحات عيد الأضحى المبارك.

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، 5271 ساحة لآداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى الجمهورية.

وأضاف طايع، في تصريح لـ"مصراوي"، أن مفتشي الضبطية القضائية سيتابعون ساحات العيد، لإجهاض أي محاولة لاستغلالها سياسياً طبقًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة العيد ستؤدى في القاهرة في تمام الـ 5 و57 دقيقة.

وأشار رئيس القطاع الديني، إلى أنه سيتم ربط غرفة العمليات المركزية، بمديريات الأوقاف بالمحافظات لمتابعة ساحات العيد أولًا بأول.

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مصراوي Masrawy

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