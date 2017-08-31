أخبار عاجلة

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي : بولندا لم تعلن "تدابيرها" لحماية سيادة القانون

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي : بولندا لم تعلن "تدابيرها" لحماية سيادة القانون

12:20 م الخميس 31 أغسطس 2017

فرانس تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الأوروبية

بروكسل - (د ب أ)

قال مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إن البولندية لم تعلن عن أي "تدابير معينة" لمواجهة التهديدات التي تحيط بسيادة القانون لديها .

واتخذ الاتحاد الأوروبي إجراء قانونيا ضد بولندا بسبب مخاوف من احتمال أن يكون لإصلاحات قضائية مقترحة تأثيرا كبيرا على استقلالية القضاء.

وقال فرانس تيمرمانس ،نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن الحكومة البولندية أوضحت بشكل متكرر أنها غير متقبلة لمخاوف الاتحاد الأوروبي.

وفي يوليو ، قالت المفوضية الأوروبية إنها مستعدة لاتخاذ إجراء فوري بموجب المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي إذا تم سن القانون في بولندا على هيئته الحالية .

ويمكن أن يؤدي تفعيل المادة السابعة ،والتي تعرف باسم "الخيار النووي"، إلى تعليق حقوق أي دولة في التصويت كعضو في الاتحاد الأوروبي ، وهو ما لم يحدث أبدا قبل ذلك.

وتمنح التعديلات القانونية البولندية لوزير العدل سلطة تعيين وفصل رؤساء المحاكم الأدنى في الدرجة ، وسلطة تمديد فترة تفويض القضاة بعد سن التقاعد ، ما يثير مخاوف إزاء استقلالية القضاء في بولندا.

وأرسلت الحكومة البولندية يوم الاثنين الماضي خطابا للمفوضية قالت فيه إن التعديلات "تتفق مع المعايير الأوروبية ، وتستجيب لأعوام من التوقعات المجتمعية المتزايدة".

وقال تيمرمانس إنه رغم أنه والمفوضية ما زالا يتطلعان لحوار بناء مع الحكومة البولندية لحل القضية ، إلا أن المفوضية لا تزال مستعدة لاستخدام "كل أداة في جعبتها" لمنع أي انتهاك لمعاهدات الاتحاد الأوروبي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الاتحاد الأوروبي يدعو لندن إلى مزيد من الوضوح في مفاوضات الـ"بريكست"

    أخبار

  • معبوث البرلمان الأوروبي لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

    أخبار

  • الاتحاد الأوروبي يساعد أمريكا بخرائط فضائية لمنطقة الكوارث في تكساس

    أخبار

  • تيريزا ماي في اليابان لتهدئة مخاوف الشركات الكبرى بشأن بريكست

    أخبار

إعلان

9bf096e8e9.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة