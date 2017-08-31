حلم المونديال.. التشكيل المتوقع للفراعنة أمام أوغندا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يلتقى المنتخب الوطني، مع نظيره الأوغندي، في الثالثة من عصر اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

ومن المتوقع أن يبدأ «كوبر» بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي - أحمد حجازي - رامي ربيعة - أحمد فتحي.

خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبدالله السعيد - محمود حسن (تريزيجيه) - محمد صلاح.

شاهد أيضا

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم (كهربا).

ويتربع المنتخب الوطني، على صدارة المجموعة الخامسة بـ6 نقاط، بفارق نقطتين، أمام أوغندا، بينما يحتل منتخب غانا، المركز الثالث بنقطة واحدة، فيما تتذيل الكونغو الترتيب بدون نقاط.

ويرغب المنتخب الوطني، في مواصلة نتائجه اللافتة مع مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي قاد الفريق للحصول على المركز الثاني ببطولة أمم أفريقيا الأخيرة، في المشاركة الأولى بالمسابقة القارية بعد غياب دام 7 أعوام.

واستهل منتخب الفراعنة، مشواره في تصفيات المونديال، بالفوز (2-1) على الكونغو، قبل أن يتغلب (2-0) على ضيفه منتخب غانا بالجولة الثانية.