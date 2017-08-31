مصدر أمني يوضح سبب ارتفاع أسعار الحشيش بكفر الشيخ

التحرير

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شهدت أسعار مخدر الحشيش، في كفر الشيخ ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما مع دخول عيد الأضحى والذي يعتبره تجار المواد المخدرة موسمًا لترويج منتجهم المدمر.

ويعتبر سوق تجارة الحشيش هو الأكثر انتعاشًا في المحافظة، حيث يصل سعر القطعة في الأحياء الشعبية من 700 إلي 800 جنيه، أما حشيش الأغنياء السوبر ستار، فيتراوح سعره ما بين 800 إلي 1000 جنيه، وتنقسم أنواعه إلى المرسيدس والسفن دول، أما الشعبي فينحصر في الحصان والكف.

ويتراوح سعر فرش الحشيش المغربي من 7 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، ومن 350 جنيهًا إلى 400 جنيه للإصبع، ولا يزيد ثمن قرش البسكوتة عن 350 جنيهًا، بينما يكون ثمن إصبع الحشيش المضروب 220 جنيه.

وقد سجل البانجو 200 جنيه للباكت، وينتشر أيضا مخدر "الاستروكس" بين المتعاطين فئة محدودة من الشباب وهم الأثرياء فقط ، وهو عبارة عن خليط من عدة مواد مخدرة مستوردة من الخارج، ويبلغ سعر الجرام منه 900 جنيه.

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فيما ارتفع سعر الترامادول ليسجل 200 جنيه للشريط الواحد، وقد ارتفع شريط "الأبترل" من 150 جنيها إلي 270 جنيها، وذلك في السوق السوداء.

وتشتهر بعض المناطق العشوائية والنائية في مدينة كفر الشيخ برواج المواد المخدرة وتحديدا الحشيش، كمنطقة الحكر وأيضا مساكن الأوقاف وكذا منطقة مسجد سيدي مبارك.

وكان اللواء مجدى السمري، مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، قد كشف عن أن نبات الحشيش يعد هو المخدر رقم واحد في مصر ثم الترامدول، وذلك في أحد البرامج التلفزيونية.

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من جانبه، فقد أرجع مصدر أمني بمديرية أمن كفر الشيخ، السبب في ارتفاع أسعار المواد المخدرة إلي ندرة وجودها نتيجة الضربات الأمنية المتلاحقة والمستمرة لمروجيها بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وأضاف المصدر الأمني خلال تصريحات خاصة لـ "التحرير"، أن مخدر الحشيش والأقراص المخدرة كانت أكثر المواد المخدرة رواجا في المحافظة، وذلك لسهولة الحصول عليها في الماضي.