تنسيق بين "الأوقاف" و"الأمن" لتأمين صلاة العيد بالوادي الجديد
تنسيق بين "الأوقاف" و"الأمن" لتأمين صلاة العيد بالوادي الجديد
12:22 م الخميس 31 أغسطس 2017
صلاة العيد بالوادي الجديد
الوادي الجديد - محمد الباريسي:
أعلن الدكتور محمد بخيت، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، اليوم الخميس، التنسيق المشترك بين مديرية الأوقاف، ومديرية الأمن، لتأمين ساحات صلاة العيد بكافة قرى ومدن المحافظة.
وأضاف بخيت، أن مديرية الأمن ستقوم بتأمين ساحات صلاة العيد، بالإضافة إلى المساجد الكبيرة التي ستستقبل المصليين، لافتًا إلى أن هناك 56 ساحة للصلاة بالإضافة إلى أكثر من 400 مسجد.
وفي سياق متصل، أوضح بخيت أن المديرية جهزت موضوع الخطبة، كما أعدت قائمة أساسية وآخرى احتياطية بكافة خطباء الساحات والمساجد الكبيرة جميعهم من خريجي الأزهر الشريف.
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