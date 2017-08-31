بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث جنوب بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب 4 أشخاص بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، في حادث تصادم أتوبيس رحلات بسيارة ربع نقل، على طريق بحر البقر، بمنطقة رمسيس جنوب المحافظة.

استقبل مستشفى بورسعيد العام "الأميري" كلًا من "إبراهيم محمد الحسيني" 29 عامًا، مصاب بكسر بالعمود الفقرى، و"سليمان رشاد عبدالفتاح" 37 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة في الجسم، و"ياسر السيد محمد" 45 عامًا، مصاب بجرح متهتك بالذراع اليمنى، و"أمل محمد نويصر" 40 عامًا، مصاب باشتباه نزيف داخلي في الصدر، وكدمات متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم جنوب المحافظة.

وجاري تقديم الإسعافات الأولية، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة النيابة العامة لمباشرة التحقيق.