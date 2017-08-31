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بالصور.. القبض على محاسب انتحل صفة وكيل نيابة لتهريب ملابس في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. القبض على محاسب انتحل صفة وكيل نيابة لتهريب ملابس في بورسعيد

12:08 م الخميس 31 أغسطس 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحبطت الإدارة العامة للمنافذ بجمارك بورسعيد، بالتنسيق مع مباحث المنفذ ونيابة الميناء، اليوم الخميس، محاولة تهريب كمية من الملابس غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب.

ووردت للإدارة مذكرة معلومات من النقيب أحمد قاسم، ضابط مباحث منفذ الرسوة، والمقدم محمد عدس، رئيس المباحث، تفيد اعتزام المدعو "أ. س. ع" قائد السيارة "رقم ق ه ص 2174" ومعه المدعو ""ك. أ. س" تهريب بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية، داخل السيارة قيادة الأول وأن زجاج السيارة مظلل أسود غامق يمنع الرؤية، وأن قائد السيارة يحمل كارنيه منسوب صدوره للنيابة العامة.

وصلت السيارة المنفذ الجمركي، واستيقافها السيارة حاول قائدها الفرار وتمكنت القوة من استيقافه فقرر قائد السيارة، أنه يعمل وكيل نيابة عامة بالدستورية العليا، وبالتواصل مع السيد رئيس نيابة الميناء، وجه بإتخاذ الإجراءات القانونية، وبتفتيش شنطة السيارة تبين وجود 2 جوال على كرسي السيارة الخلفي، وبهما 200 سويتر أطفال مبطنة، من الداخل ألوان، ومقاسات مختلفة بوزن 95 كيلو جرام صناعة الصين غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب.

اعترف قائد السيارة بأنه يعمل بوظيفة محاسب، بإحدى الشركات ولا يحمل بطاقة رقم قومي، وأنه يحمل الكارنيه لتسهيل خروجه من المنفذ وأن أحد الأشخاص استخرجه له، وقدرت القيمة الجمركية بمبلغ 22 ألف و346 جنيهًا، وتحرر محضر ضبط جمركي رقم 22026 لسنة 2017 وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات والإحالة للنيابة العامة.

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