أخبار عاجلة

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط تمثالين يشتبه في أثريتهما بحيازة عامل بأسوان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط تمثالين يشتبه في أثريتهما بحيازة عامل بأسوان

12:00 م الخميس 31 أغسطس 2017

ضبط تمثالين يشتبه في أثريتهما بحيازة عامل بأسوان

أرشيفية تمثالين اثريين

أسوان - إيهاب عمران:

ألقت الخدمات الأمنية الموجودة بمحطة سكة حديد أسوان، القبض على عامل وبحيازته تمثالين، يشتبه في أثريتهما قبل استقلاله القطار المتجه إلى القاهرة.

واشتبه أحد أفراد الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين القطار، في أحد المسافرين الموجودين على رصيف المحطة، وبحيازته كرتونة، وبتفتيشها عثر على تمثالين بطول 25 سنتيمتر، يشتبه في أثريتهما،
وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السجن 3 سنوات لـ 11 إخوانيًا بتهمة إتلاف محطة سكة حديد بقنا

    أخبار

  • بالصور.. مدير أمن الأقصر يتفقد الخدمات الأمنية بالمواقع السياحية والأثرية

    أخبار

  • بالصور.. مدير أمن البحيرة يتفقد الخدمات الأمنية في دمنهور

    أخبار

  • ضبط عاطل حاول إدخال مُخدرات لشقيقه في سجن العاشر بالشرقية

    أخبار

إعلان

f2a34aa1f5.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش