ضبط تمثالين يشتبه في أثريتهما بحيازة عامل بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

ألقت الخدمات الأمنية الموجودة بمحطة سكة حديد أسوان، القبض على عامل وبحيازته تمثالين، يشتبه في أثريتهما قبل استقلاله القطار المتجه إلى القاهرة.

واشتبه أحد أفراد الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين القطار، في أحد المسافرين الموجودين على رصيف المحطة، وبحيازته كرتونة، وبتفتيشها عثر على تمثالين بطول 25 سنتيمتر، يشتبه في أثريتهما،

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة.