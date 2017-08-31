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البنا: إلغاء إجازات العاملين بحماية الأراضي خلال العيد لرصد أي تعديات

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مصراوي Masrawy

البنا: إلغاء إجازات العاملين بحماية الأراضي خلال العيد لرصد أي تعديات

12:15 م الخميس 31 أغسطس 2017

البنا: إلغاء إجازات العاملين بحماية الأراضي خلال العيد لرصد أي تعديات

القاهرة - (أ ش أ):

كلف الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإدارة المركزية لحماية الأراضي، ومديريات الزراعة بالمحافظات، بإلغاء إجازات مهندسي الحماية بكافة المحافظات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والمرور الدائم على الأراضي الزراعية لرصد أي تعديات على الرقعة الزراعية والتعامل معه في الحال.

وأكد البنا، اليوم الخميس، ضرورة عمل "نوبتجيات" للعاملين بجهاز حماية الأراضي في الوزارة والإدارات والجمعيات الزراعية المختلفة، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ومداومة المرور على الأحواض الزراعية لاكتشاف ورصد جميع حالات التعدي التي تقع على الأراضي الزراعية فور وقوعها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال إزالة تلك التعديات في المهد قبل تفاقمها.

وأكد وزير الزراعة، أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية، باعتبارها عصب الاقتصاد القومي، والاعتداء عليها جريمة في حق الأجيال القادمة، لافتًا إلى أنه لن يتم التهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعية، والمتخاذلين في تنفيذ الإجراءات.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا، إنه تم عمل غرفة عمليات مركزية بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، للتواصل مع الغرف الفرعية بالمحافظات، فضلًا عن تخصيص خط ساخن على الرقم (237499385)، لتلقي البلاغات من المواطنين حول أي تعديات تقع على الأراضي الزراعية خلال هذه الفترة.

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مصراوي Masrawy

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