وزير الري يرأس جلسة عمل وزارية تركز على القارة الإفريقية بالسويد

كتب- أحمد مسعد:

ترأس الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، جلسة عمل وزارية تركز على القارة الأفريقية تحت عنوان" الاستفادة من الصرف: من السياسات إلى التنفيذ"، خلال فعاليات الأسبوع العالمي للمياه المقام بالعاصمة السويدية ستوكهولم في الفترة من 28 أغسطس وحتى غدًا الجمعة.

وحضر الجلسة، وزراء المياه لكل من دولة جنوب إفريقيا وإفريقيا الوسطى، ونائب عن الوزير النيجيري.

وتناولت الجلسة، السياسات وخيارات دعم وتبني تنفيذ إجراءات مبتكرة لإدارة نظم الصرف الصحي في إفريقيا، كما قدمت وزيرة مياه جنوب إفريقيا تجربة تم تطبيقها في هذا الخصوص.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الأسبوع العالمي للمياه، اليوم الخميس، بمشاركة الوفد المصري والذي يرأسه الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري.

وشملت أنشطة الوفد المصري، حضور عدد من جلسات العمل، ومنها الجلسة الخاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية - التقييم والهشاشة والتنفيذ لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بقيادة منظمات الاكساد والاسكوا والمركز الدولي للزراعة الملحية.

وشارك عدد من أعضاء الوفد في جلسة خاصة بالقانون الدولي للمياه والارتباط بين الدبلوماسية والسلام وحقوق المرأة وإدارة المياه ودورها الهام والبارز في هذا المجال، وتحدث فيها أحد خبراء القانون الدولي للمياه، ووزيرة الخارجية السويدية وخبيرة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ورئيس مجلس الوزراء الأردني السابق.

وشارك الوفد، في جلسة حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تناولت نقاشًا موسعًا حول ثلاثة موضوعات، وهي إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والتغيرات المناخية وتأثيراتها المتوقعة على المنطقة وإدارة وتحسين نوعية المياه حيث خرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات للتطبيق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويذكر أن الأسبوع العالمي للمياه يقام سنوياً منذ عام 1991، ويشكل محفلًا عالمياً لاستعراض التقدم المحرز وبناء القدرات وتعزيز الشراكات على مستوى العمليات الدولية المتصلة بالمياه والتنمية، ويهدف للمساعدة في تنمية آليات التعاون وتعزيز فرص تبادل الممارسات والخبرات، والمساهمة في إيجاد حلول مستدامة لمشاكل العالم المائية المتفاقمة.

ويشارك في فعاليات الأسبوع العالمي للمياه لهذا العام ما يزيد عن 3250 مشاركًا، و377 مؤسسة يمثلون 133 دولة.