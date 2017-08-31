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رفع حالة الاستعداد بكافة المستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

رفع حالة الاستعداد بكافة المستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الأضحى

12:11 م الخميس 31 أغسطس 2017

رفع حالة الاستعداد بكافة المستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الأضحى

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

القاهرة - (أ ش أ):

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب ومديري المستشفيات الجامعية برفع حالة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

كما وجه عبد الغفار، اليوم الخميس، بضرورة توافر الانضباط في كافة المستشفيات الجامعية خلال هذه الفترة مع مستوى حضور الأطباء والتمريض والعاملين، إلى جانب توفير كافة المستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات بالشكل الذي يضمن تقديم خدمات صحية متميزة للمرضى الذين يقصدون المستشفيات الجامعية بكافة المحافظات.

وكلف وزير التعليم العالي، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات لشؤون المستشفيات الجامعية، بضرورة التواصل والمتابعة الفورية لكافة المستشفيات خلال فترة العيد.

وقررالوزير، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة برئاسته، وعضوية الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور خالد عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام المساعد للمستشفيات الجامعية، والدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي للوزارة، لمتابعة تطورات الأوضاع بالمستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

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مصراوي Masrawy

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