ضبط 73 ألف وحدة ألعاب نارية خلال عيد الأضحى بسوهاج والإسكندرية

كتب - علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين، اليوم الخميس، 73 ألف وحدة صواريخ ألعاب نارية قبل ترويجها خلال عيد الأضحى بمحافظتي سوهاج والإسكندرية.

وردت معلومات سرية إلى اللواء أنور سعيد، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، مفادها قيام بعض أصحاب محل تجارة الخردوات بمنطقتي "المنتزه أول بالإسكندرية، وطهطا بسوهاج"، بمزاولة نشاطهم المؤثم قانونًا بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الألعاب النارية المهربة جمركيًا والمحظور استيرادها أو تداولها بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن ضباط الإدارة من ضبط 73400 وحدة ألعاب نارية "صاروخ، وشمروخ" محظور تداولها بالأسواق "مجهولة المصدر".

حُررت المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.