مسؤولون: مقتل 13 مدنيا في ضربات جوية أميركية في أفغانستان

( أ ف ب):

أعلن مسؤولون محليون أفغان الخميس مقتل 13 مدنيا من العائلة نفسها الأربعاء خلال الضربات الجوية الأمريكية، التي استهدفت متمردي طالبان في شرق أفغانستان.

وأشارت القوات الأمريكية في أفغانستان في بيان إلى أننا علمنا بحصول حادثة في منطقة بولي علم في مقاطعة لوغار مع سقوط ضحايا من المدنيين، مضيفة أنه فُتح تحقيق رسمي بالحادثة.

وصرّح المتحدث باسم حاكم مقاطعة لوغار سليم صالح لوكالة فرانس برس أن القوات الأمريكية كانت تقوم بعملية مشتركة مع نظرائها الأفغان في بلدة دشتي باري صباح الأربعاء عندما هاجمها متمردو طالبان.

وأضاف القوات الأجنبية ردت وأجبرت طالبان على الاختباء في منازل مدنيين مجاورة، وطلبت دعما جويا قصف المنازل وأوقع ضحايا مدنيين.

وأشار صالح إلى مقتل 13 شخصا بالقصف الجوي واصابة 15 آخرين، جميعهم ينتمون الى العائلة نفسها ومن بينهم نساء وأطفال.

وقال إن أكثر من 12 عنصرا من طالبان بالإضافة الى عدد من القادة قتلوا في العملية.

وأكد المتحدث باسم الشرطة المحلية شهبور أحمدزاي تسلسل الأحداث وحصيلة القتلى المدنيين ال13 الـ15 جريحا.

وقال أحد سكان المنطقة نزار خان كوشي لفرانس برس ان الضربات قتلت "مدنيين عزل لكنها لم تقتل أيا من عناصر طالبان"، مضيفا "لقد انتشلنا الجثث من تحت الأنقاض ودفناها. انه يوم مؤلم جدا بالنسبة الينا".

وفي ظل اشتداد الصراع، يدفع المدنيون دائما الثمن الأكبر من جهة الخسائر البشرية، علما أن هذا العام سُجل عدد القتلى الأكبر منذ بدء الاحصاءات عام 2009. اذ ان بحسب أرقام الأمم المتحدة، فقد قتل 1662 شخصا وأصيب أكثر من 3500 جريح، خلال النصف الأول من العام 2017.

وأعلن البنتاغون الأربعاء وجود 11 ألف جندي أمريكي حاليا في أفغانستان، وهو عدد أكبر بكثير من ذلك الذي أعلن عنه حتى الآن وهو 8400 جندي.

وعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن الوعد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية والقاضي ب"الانسحاب من أفغانستان" بل فتح المجال أمام ارسال آلاف الجنود الى البلاد وقد يصل عددهم الى 3900 جندي اضافي، بحسب البنتاغون.