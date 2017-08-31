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تاجر ينتحل صفة وكيل نيابة لتهريب شحنة ملابس من الجمرك (صور)

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تاجر ينتحل صفة وكيل نيابة لتهريب شحنة ملابس من الجمرك (صور) تاجر ينتحل صفة وكيل نيابة لتهريب شحنة ملابس من الجمرك (صور)

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تمكنت الإدارة العامة للمنافذ بجمارك بورسعيد، برئاسة أحمد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية، وبالتنسيق مع مباحث المنفذ ونيابة ميناء بورسعيد، من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب بحوزة شخص انتحل صفة وكيل نيابة.

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وبناءا على مذكرة معلومات وردت لجمارك منافذ بورسعيد مفادها اعتزام المدعو "أ. س"  قائد السيارة رقم ق ه ص  2174، ومعه المدعو "ك. أ"، تهريب بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية داخل السيارة قيادة الأول، وأن زجاج السيارة مظلل أسود غامق يمنع الرؤية، ويحمل قائد السيارة كارنية منسوب صدوره للنيابة العامة، تم تشكيل لجنة جمركية لمتابعة السيارة حتى وصولها للدائرة الجمركية، وعند استيقاف السيارة فى المكان المخصص للتفتيش حاول قائد السيارة الفرار ولكن تمكنت القوة من استيقافة، فقرر أنه يعمل وكيل نيابة عامة بالدستورية العليا، وبالتواصل مع رئيس نيابة الميناء وجه باتخاذ الإجراءات القانونية. 

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وبتفتيش شنطة السيارة تبين وجود 2 جوال، وجوال آخر على كرسى السيارة الخلفى، وبهما 200 سويتر أطفال مبطنة من الداخل ألوان ومقاسات مختلفة بوزن 95 كيلو جرام صناعة الصين غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب، وتم تقدير القيمة الجمركية بمبلغ 22 ألف و346 جنيه، وقرر جمال نصار مدير عام المنافذ الجمركية ببورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 22026 لسنة 2017 والتحفظ على السيارة والمضبوطات.

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