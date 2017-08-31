«كلكوا شوية عيال».. عبارة قتلت ميكانيكي بنها على يد صديقه

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اهتزت قرية كفر عطالله، التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر على يد صديقه، بعد حدوث مشادة بينهما، دفعت الجاني إلى تسديد طعنة للضحية في صدره، فسقط قتيلا.

مصطفى، صاحب الـ18 عاما، لم يكن يدري أنه سيلقى حتفه على يد صديقه "أحمد "، بعد أن ذهبا للصلح بين اثنين متخاصمين، وجلسوا جميعا لتصفية الخلاف، لكن لم يفلحا في الصلح، وفجأة انقلبت الجلسة، بعد أن قال الجاني: "تصدقوا كلكوا شوية عيال ومش رجالة"، فرد القتيل: "متجمعش يا أحمد، وأنا مالي"، فأهانه الجاني بسب والدته بلفظ بذئ، واحتدم النقاش بينهما وارتفع صوتهما، وانفضت الجلسة بعد تدخل الأهالي.

بعد مرور دقائق، فوجئ الأهالي بهجوم القاتل على صديقه بمطواة وباغته بطعنة في الصدر فسقط غارقا في دمائه، وأمسك الأهالي به وسلموه إلى الشرطة، وتم نقل جثة القتيل إلى مستشفى بنها العام، وصدر تصريح بالدفن إلا أن أسرته رفضت تقبل العزاء.

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البداية عندما تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء محمد توفيق، إخطارا من مركز بنها يفيد بحدوث مشاجرة بناحية كفر عطا الله، بالانتقال والفحص تبين مصرع "مصطفى م"، 18 سنة، ميكانيكي، إثر إصابته بجرح نافذ في الصدر، على يد "أحمد ظ"، 19 سنة، عامل باليومية.

تحرر المحضر رقم 41751 جنح مركز بنها، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.