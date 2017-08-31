أخبار عاجلة

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«كلكوا شوية عيال».. عبارة قتلت ميكانيكي بنها على يد صديقه

Google+ Print
«كلكوا شوية عيال».. عبارة قتلت ميكانيكي بنها على يد صديقه «كلكوا شوية عيال».. عبارة قتلت ميكانيكي بنها على يد صديقه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

اهتزت قرية كفر عطالله، التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر على يد صديقه، بعد حدوث مشادة بينهما، دفعت الجاني إلى تسديد طعنة للضحية في صدره، فسقط قتيلا.

مصطفى، صاحب الـ18 عاما، لم يكن يدري أنه سيلقى حتفه على يد صديقه "أحمد "، بعد أن ذهبا للصلح بين اثنين متخاصمين، وجلسوا جميعا  لتصفية الخلاف، لكن لم يفلحا في الصلح، وفجأة انقلبت الجلسة، بعد أن قال الجاني: "تصدقوا  كلكوا شوية عيال ومش رجالة"، فرد القتيل: "متجمعش يا أحمد، وأنا مالي"، فأهانه الجاني بسب والدته بلفظ بذئ، واحتدم النقاش بينهما وارتفع صوتهما، وانفضت الجلسة بعد تدخل الأهالي.

بعد مرور دقائق، فوجئ الأهالي بهجوم القاتل على صديقه بمطواة وباغته بطعنة في الصدر فسقط غارقا في دمائه، وأمسك الأهالي به وسلموه إلى الشرطة، وتم نقل جثة القتيل إلى مستشفى بنها العام، وصدر تصريح بالدفن إلا أن أسرته رفضت تقبل العزاء.

شاهد أيضا

البداية عندما تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء محمد توفيق، إخطارا من مركز بنها يفيد بحدوث مشاجرة بناحية كفر عطا الله، بالانتقال والفحص تبين مصرع "مصطفى م"، 18 سنة، ميكانيكي، إثر إصابته بجرح نافذ في الصدر، على يد "أحمد ظ"، 19 سنة، عامل باليومية.

تحرر المحضر رقم 41751 جنح مركز بنها، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»