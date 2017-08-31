مقتل شرطيين في هجوم استهدف مركزا للشرطة غربي الجزائر
مقتل شرطيين في هجوم استهدف مركزا للشرطة غربي الجزائر
11:56 ص الخميس 31 أغسطس 2017
الجزائر- (د ب أ):
أفاد التليفزيون الرسمي الجزائري بمقتل شرطيين اثنين وإصابة ثالث بجروح طفيفة في انفجار استهدف اليوم، الخميس، مركز الشرطة الرئيسي بولاية تيارت التي تقع على مسافة 245 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر.
ولم يذكر التقرير المزيد من التفاصيل.
إلا أن مصادر إعلامية أخرى، أكدت أن "إرهابيا كان يرتدي حزاما ناسفا حاول اقتحام مركز الشرطة في حدود الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وعندما تم منعه من قبل أحد أفراد الشرطة المكلفين بحراسة المكان، فجر نفسه".
يذكر أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وجماعات أصغر حجما متحالفة مع تنظيم داعش، تنشط في بعض المناطق الجبلية النائية والمناطق الصحراوية الحدودية الجزائرية.
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