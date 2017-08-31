وزيرة الاستثمار: سنغافورة ستشارك في مناطق استثمارية جديدة في محافظات مصر

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عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعه الثانى بتشكيله الجديد، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، إضافة إلى العميد خالد محمد عارف، والمهندس طارق توفيق، ومحمد الأتربى، والدكتور محمد سامح عمرو، ومحمد عبد العزيز، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقد حضر الاجتماع، الدكتور أحمد عبد الرازق، معاون الوزيرة، والمستشار محمود فوزى، المستشار القانونى للوزيرة، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.

واستعرضت الوزيرة، فى بداية الاجتماع، نتائج زيارتها إلى فيتنام وسنغافورة مع الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرة إلى أنها خلال زيارتها إلى فيتنام زارت المنطقة السنغافورية بهانوى، التى يمكن أن تستفيد هيئة الاستثمار من هذه التجربة لتطوير المناطق الاستثمارية وإنشاء مناطق متكاملة تتضمن كل الخدمات.

وأوضحت الوزيرة أنه خلال زيارتها سنغافورة، تم الاتفاق على التحرك فى المناطق الاستثمارية الجديدة بحيث يتم الاستفادة من خبرتهم في عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تحركت فى المحافظات خلال الفترة الماضية وستواصل التحرك خلال الفترة المقبلة، من أجل تنمية مختلف المناطق والتأكد من وجود كل المرافق والخدمات المناسبة لجذب المستثمرين للاستثمار فى مختلف المحافظات.

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وناقش المجلس وضع خطة عمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة ثلاث سنوات قادمة، والدراسة الخاصة بطرح وتطوير 3 قطع أراضى بالمناطق الاستثمارية فى بنها والصف وميت غمر، والتى تهدف لزيادة عائد الاستثمار لهذه المناطق عبر إقامة عدد من مصانع الألومنيوم بميت غمر ومصانع للحراريات فى الصف وأخرى للمواد الغذائية فى بنها.

وتقرر طرح بعض هذه الأراضي بنظام المشاركة من الهيئة، مما يسهم فى زيادة عوائد الهيئة من نتائج الأرباح المتوقعة من تطوير هذه المناطق، إضافة إلى دفع عجلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة القوى العاملة وتوفير فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات المباشرة.

وبحث المجلس كلا من المخطط العام للمنطقة الحرة العامة بقفط، وتشكيل لجنة المراجعة والالتزام المنبثقة من مجلس إدارة الهيئة، وناقش عملية تطوير قاعة متعددة الأغراض بمركز خدمة المستثمرين، فى إطار تطوير المركز وتوفير أحدث النظم التكنولوجية، والتى تتضمن شاشات انتظار إلكترونى ونظام الحجز عن طريق شبكة الإنترنت.

واستمع المجلس لعرض من الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، حول تأسيس الشركة برأس مال 451 مليون جنيه، والمستهدف أن يصل إلى مليار جنيه، للعمل فى حضانات ريادة الأعمال، لدعم مشروعات الشباب.