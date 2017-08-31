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تخصيص 198 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بسوهاج

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تخصيص 198 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بسوهاج تخصيص 198 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بسوهاج

التحرير

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قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، إن وزارة الأوقاف خصصت 198 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بسوهاج، وقامت مديرية الأوقاف بالتعاون مع المحافظة بالتجهيزات النهائية لتلك الساحات لاستقبال المصلين.

وأوضح الشيخ علي محمد طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أن المديرية استعدت لصلاة عيد الأضحى المبارك بـ 198 ساحة موزعة على 25 إدارة فرعية للأوقاف بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى أكثر من 6 آلاف مسجد بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة سوف يؤدى فيها صلاة العيد، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص خطيبين لكل ساحة أحدهما رئيسي والآخر احتياطي.

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وأضاف أنه تم تخصيص ساحة استاد سوهاج الرياضي لتكون الساحة الرئيسية بالمحافظة، حيث سيؤدي المحافظ والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية صلاة عيد الأضحى المبارك بها.

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التحرير

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