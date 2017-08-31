"تموين الغربية": ضخ 2905 أطنان من المواد البترولية قبل العيد
"تموين الغربية": ضخ 2905 أطنان من المواد البترولية قبل العيد
11:51 ص الخميس 31 أغسطس 2017
أرشيفية
أ. ش. أ
قال سامح هنداوي وكيل وزارة التموين بالغربية، إنه تم ضخ 2905 أطنان من المواد البترولية "سولار وبنزين 80 وبنزين 92" بالإضافة إلى طرح 60 ألف أسطوانة غاز.
وأوضح هنداوي، في بيان له اليوم الخميس، أنه تم تكثيف الرقابة التموينية على مختلف محطات الوقود بمستوى المحافظة ومستودعات توزيع أسطوانات الغاز المنزلي؛ لمنع التلاعب بالأسعار، محذرًا كل من يتلاعب بالأسعار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق.
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