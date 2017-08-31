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استعدادا لعيد الأضحى.. غرف عمليات في مدن ومراكز الأقصر

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مصراوي Masrawy

استعدادا لعيد الأضحى.. غرف عمليات في مدن ومراكز الأقصر

11:48 ص الخميس 31 أغسطس 2017

استعدادا لعيد الأضحى.. غرف عمليات في مدن ومراكز الأقصر

محافظة الأقصر

الأقصر- محمد محروس:

استعدت محافظة الأقصر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وجرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية، بكل مركز ومدينة، ومديريات الخدمات، لتلقي أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين في مختلف قطاعات الخدمات والتموين خلال أيام العيد، والعمل على حلها فورًا.

وأصدر محمد بدر محافظ الأقصر، تعليماته لكافة قطاعات ومديريات الخدمات بدائرة المحافظة، بإعداد خطط عمل تنفيذية بكل قطاع خدمي، والتنسيق بين كل القطاعات لتوفير مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية وبكميات مناسبة وتكثيف حملات مراقبة الأسواق، والتفتيش الدوري على السلع الغذائية والاستهلاكية المعروضة لضمان سلامتها صحيًا وتوافرها ومطابقتها للمواصفات ومراقبة محال الجزارة ومنافذ بيع وعرض وإنتاج اللحوم سواء البلدية الطازجة أو المجمدة أو المصنعة وضمان سلامتها.

وأصدر المحافظ تعليماته بإعداد خطة مرورية لتنظيم حركة المرور في الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مدن المحافظة، لضمان انتظام الحركة المرورية خلال فترة إجازة العيد، وعدم حدوث اختناقات وتكثيف الحملات المرورية بمناطق الحدائق العامة والملاهي والمتنزهات وكورنيش النيل.

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