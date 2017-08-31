تعيين خالد الشريف رئيسا لقناة "طيبة" أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارات بتكليفات جديدة في قطاع القنوات الإقليمية، و كلف خالد الشريف كبير مخرجين، للقيام بمهام وظيفة مدير عام قناة "طيبة" بدلًا من علي المريخي.

يأتي هذا بعد صدور قرار بتكليف عبدالسلام بردويلي، معد برامج أول، للعمل مساعد مدير عام قناة "طيبة"، و"أحمد محمد شاهين"، كبير مذيعين للعمل مساعد مدير عام القناة.