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تعيين خالد الشريف رئيسا لقناة "طيبة" أسوان

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مصراوي Masrawy

تعيين خالد الشريف رئيسا لقناة "طيبة" أسوان

11:43 ص الخميس 31 أغسطس 2017

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بالصور ... محافظ سوهاج يزور مصابي حادث الطريق الصحراوي الشرقي

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أسوان - إيهاب عمران:

أصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارات بتكليفات جديدة في قطاع القنوات الإقليمية، و كلف خالد الشريف كبير مخرجين، للقيام بمهام وظيفة مدير عام قناة "طيبة" بدلًا من علي المريخي.

يأتي هذا بعد صدور قرار بتكليف عبدالسلام بردويلي، معد برامج أول، للعمل مساعد مدير عام قناة "طيبة"، و"أحمد محمد شاهين"، كبير مذيعين للعمل مساعد مدير عام القناة.

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