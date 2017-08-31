السيسي يهنئ ملوك ورؤساء الدول العربية بعيد الأضحى المبارك

القاهرة-أ ش أ

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب السيسي -في برقياته للزعماء العرب والمسلمين-عن أصدق تهانيه بعيد الأضحى، داعيا الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما بعث الرئيس السيسي تهنئة بهذه المناسبة الكريمة إلى مسلمي مصر المغتربين.

وتلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بحول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم للرئيس وأطيب تمنياتهم لمصرنا الغالية بدوام الرقى والتقدم والازدهار.