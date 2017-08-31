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المتحدث العسكري يهنئ المصريين بمناسبة عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

المتحدث العسكري يهنئ المصريين بمناسبة عيد الأضحى

11:37 ص الخميس 31 أغسطس 2017

المتحدث العسكري يهنئ المصريين بمناسبة عيد الأضحى

كتب- مصطفى المنشاوي:

هنأ العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، الشعب المصري، بمناسبة عيد الأضحي المُبارك.

ونشر المتحدث العسكري، تهنئة على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "عيد سعيد كل عام وأنتم بخير".

وتبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك، اليوم الخميس، الموافق التاسع من ذي الحجة الموافق لوقفة عرفات، على أن تستمر حتى يوم الإثنين الموافق الـ 4 من سبتمبر المقبل، وذلك بالنسبة للعاملين في الوزارات والمصالح والهيئات العامة والقومية ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

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مصراوي Masrawy

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