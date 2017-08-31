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لافروف يبحث مع ظريف خطة العمل المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني

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مصراوي Masrawy

لافروف يبحث مع ظريف خطة العمل المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني

11:55 ص الخميس 31 أغسطس 2017

لافروف يبحث مع ظريف خطة العمل المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني

موسكو- (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم، الخميس، أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بحثا هاتفيا حل الأزمة السورية في إطار اتفاقيات عملية أستانا، واتفاقية البرنامج النووي الإيراني.

وأفادت وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك" بأن البيان الذي نشر على موقع الخارجية، جاء فيه: "تبادل الوزيران الآراء حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية الراهنة، بما في ذلك سير تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني، والوضع في الحل السوري من خلال الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إطار عملية أستانا".

وكانت إيران دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أيام إلى عدم الخوف من الولايات المتحدة، بعدما أعربت الأخيرة عن شكوكها حول البرنامج النووي الإيراني.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله إنه: "ينبغي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على وجه الخصوص، ألا تسمح بالتشكيك في استقلالها وحيادها بسبب هذا"، مضيفا أن الوكالة يجب أن تبقي على سرية معلوماتها حول البرنامج النووي الإيراني.

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مصراوي Masrawy

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