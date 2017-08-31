جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق مقر إذاعة فلسطينية في الخليل بدعوى التحريض

رام الله- (أ ش أ)

أغلقت قوّة عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، إذاعة منبر الحرية وصادرت معدّاتها بعد اقتحام مقرّها في مدينة الخليل جنوب الضّفة الغربية بذريعة التحريض.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوّة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت مقرّ الإذاعة، واحتجزت موظّفين داخل المبنى، قبل أن تصادر كافة المحتويات والمعدّات عبر شاحنة عسكرية، وتسلّم العاملين قرارا بإغلاق الإذاعة لستّة شهور.

وأدّعى الاحتلال - في بيان - أنّ الإذاعة ضالعة بالتحريض في تنفيذ عمليات للمقاومة، مطالبا المواطنين وأصحاب المحال التجارية بالتوقف عن مدّ يد العون لما وصفه بـ"الإرهاب"، وعدم المجازفة بمصادر معيشتهم أو تغيير مجرى الحياة اليومية.

وتوعّد البيان باتخاذ الإجراءات بالنسبة للأشخاص والممتلكات المتعلقة بالعمليات غير المشروعة، وهذه المرّة الثانية التي تغلق فيها قوّات الاحتلال إذاعة منبر الحرية بعد اندلاع أحداث انتفاضة القدس.