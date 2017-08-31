انبعاث دخان كثيف من مصنع كيمياويات في تكساس.. والسلطات تحذر من كارثة

القاهرة- (مصراوي):

سمع مواطنو مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكي دوي انفجار، ورأوا دخان كثيف منبعث من شركة "أركيما" الفرنسية للصناعات البتروكيماوية، ما يزيد من احتمالات انفجاره بسبب الفيضانات الناتجة عن إعصار هارفي، الذي ضرب الولايات المتحددة الأمريكية الجمعة الماضي، وتسبب في العديد من الخسائر.

وأمرت السلطات بإخلاء المصنع من العمال، وإبعاد كل السكان الذين يتواجدون بالقرب منه، حتى لا يصابوا بأي ضرر من الاشعاعات المنبعثة منه في حالة انفجاره.

وقال المدير التنفيذي للشركة مساء أمس، الأربعاء، بالتوقيت المحلي إن درجة حرارة الكيماويات المستخدمة في المصنع ارتفعت بعد انقطاع التيار الكهربائي المخصص لتبريد المصنع. وأوضح المسؤول أن مياه الأمطار أغرقت المصنع وأصبحت تعلوه بنحو مترين.

وقالت السلطات المحلية إنه تم إجلاء سكان المنطقة في محيط نحو اثنين كيلومتر. وتصنع شركة أركيما مركبات بروكسيد عضوية في هذا المصنع الذي يقع ببلدة كروسبي على بعد نحو 40 كيلومترا شمال شرق هيوستن.

وتحتاج هذه المركبات للتخزين في درجات حرارة منخفضة. يشار إلى أن إعصار "هارفي" المداري وصل الآن ولاية لويزيانا. غير أن مركز الأعاصير الأمريكية خفض تصنيف العاصفة المدارية ليلة الأربعاء/الخميس إلى منطقة ضغط منخفض مدارية.