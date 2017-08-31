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إحباط توزيع 2 طن لحوم فاسدة على المواطنين خلال عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

إحباط توزيع 2 طن لحوم فاسدة على المواطنين خلال عيد الأضحى

11:47 ص الخميس 31 أغسطس 2017

إحباط توزيع 2 طن لحوم فاسدة على المواطنين خلال عيد الأضحى

لحوم فاسدة

كتب - علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمباحث والتجارة الداخلية، برئاسة اللواء أنور سعيد، مدير الإدارة، حملات مكبرة على ثلاجات ومحلات بيع اللحوم، قبل حلول عيد الأضحى.

وأسفرت الجهود عن ضبط مدير مسئول عن منفذ غير مرخص لبيع اللحوم كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بمزاولة نشاطه المؤثم قانونًا، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية "لحوم ايناث النعاج"، المذبوحة خارج المجازر الحكومية وختمها بخاتم مقلد وعليها بطش حمراء لإيهام جمهور المستهلكين أنها من مذبوحات المجازر الحكومية وطرحها للبيع للجمهور لتحقيق أرباحا غير مشروعة.

كما تم ضبط كمية قدرها 8 ذبيحه (لحوم ايناث النعاج) بإجمالى كمية قدرها 188 كجم، مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومختومة بخاتم مقلد وعليها بطش حمراء.

كما تم ضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية كائنة بدائرة مركز شرطة أوسيم بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية "اللحوم، والدواجن، والدهون الحيوانية" المعبأة داخل عبوات بدون أية بيانات الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 2 طن سلع غذائية "لحوم مفرومة ـ دهون حيوانية"، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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