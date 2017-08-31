في ذكرى وفاتها.. فساتين الأميرة ديانا مازلت متربعة على عرش الموضة
في ذكرى وفاتها.. فساتين الأميرة ديانا مازلت متربعة على عرش الموضة
11:47 ص الخميس 31 أغسطس 2017
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كتبت- هاجر حاتم:
يحل اليوم 31 أغسطس ذكرى وفاة الأميرة ديانا الـ 20 التي كانت تعتبر أيقونة للموضة والجمال، حتى عصرنا الحالي، حيث استوحت العديد من المشاهير إطلالتها خاصًة زوجة ابنها الدوقة كيت ميدلتون.
تميزت ملابس الأميرة ديانا بالكلاسيكية، والاحتشام أحياناً، وكانت تحب الألوان الهادئة والراقية، لتتلائم مع منصبها كأميرة بريطانيا.
وكانت تحب من الحلي اللؤلؤ الذي كان رفيقها الدائم مع فساتينها.
وفي المناسبات العادية التي لم تكن تتطلب زي رسمي، كانت تختار ديانا الجينز مع التيشرت البسيط، والحذاء الرياضي.
ونستعرض في هذا الألبوم أكثر من إطلالة مختلفة للأميرة ديانا، يمكنك استوحاء منها إطلالتك اليوم.
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