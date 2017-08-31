أخبار عاجلة

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

في ذكرى وفاتها.. فساتين الأميرة ديانا مازلت متربعة على عرش الموضة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

في ذكرى وفاتها.. فساتين الأميرة ديانا مازلت متربعة على عرش الموضة

11:47 ص الخميس 31 أغسطس 2017

  • عرض 14 صورة

    de1ab1c6fa.jpg

  • عرض 14 صورة

    dd479dc0d4.jpg

  • عرض 14 صورة

    277828b17a.jpg

  • عرض 14 صورة

    1857686aac.jpg

  • عرض 14 صورة

    99ef49f3a0.jpg

  • عرض 14 صورة

    97af6bb65a.jpg

  • عرض 14 صورة

    1b4ad1d30d.jpg

  • عرض 14 صورة

    daf4041f41.jpg

  • عرض 14 صورة

    44cfa6316a.jpg

  • عرض 14 صورة

    f5fc115084.jpg

  • عرض 14 صورة

    66435837dc.jpg

  • عرض 14 صورة

    f2f61faa95.jpg

  • عرض 14 صورة

    da8a21c05b.jpg

  • عرض 14 صورة

    c7c9e43726.jpg

إعادة الألبوم

بالصور: حذاء

الألبوم التالى

بالصور: حذاء "ميلانيا" يخطف الأنظار وسط كارثة إعصار هارفي

كتبت- هاجر حاتم:

يحل اليوم 31 أغسطس ذكرى وفاة الأميرة ديانا الـ 20 التي كانت تعتبر أيقونة للموضة والجمال، حتى عصرنا الحالي، حيث استوحت العديد من المشاهير إطلالتها خاصًة زوجة ابنها الدوقة كيت ميدلتون.

تميزت ملابس الأميرة ديانا بالكلاسيكية، والاحتشام أحياناً، وكانت تحب الألوان الهادئة والراقية، لتتلائم مع منصبها كأميرة بريطانيا.

وكانت تحب من الحلي اللؤلؤ الذي كان رفيقها الدائم مع فساتينها.

وفي المناسبات العادية التي لم تكن تتطلب زي رسمي، كانت تختار ديانا الجينز مع التيشرت البسيط، والحذاء الرياضي.

ونستعرض في هذا الألبوم أكثر من إطلالة مختلفة للأميرة ديانا، يمكنك استوحاء منها إطلالتك اليوم.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور - 25 فستانا للأميرة ديانا فى معرض إنجليزي

    هو وهي

  • بالصور.. واقعة غريبة في حفل زفاف الأميرة ديانا.. لم ينتبه لها أحد!

    هو وهي

إعلان

95a7ba2cd0.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش