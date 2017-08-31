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احذر تخزين الأدوية في هذه الأماكن

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مصراوي Masrawy

احذر تخزين الأدوية في هذه الأماكن

11:39 ص الخميس 31 أغسطس 2017

احذر تخزين الأدوية في هذه الأماكن

احذر تخزين الأدوية في هذه الأماكن

(د ب أ) - 

حذرت مجلة "فرويندين" الألمانية من تخزين الأدوية في الحمّام، معللة ذلك بأن الأدوية قد تفقد مفعولها على المدى الطويل بسبب رطوبة الهواء العالية والسخونة.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن المطبخ أيضا لا يعد مكانا مناسبا لتخزين الأدوية بسبب تقلبات درجة الحرارة بفعل الموقد والفرن.

وأكدت "فرويندين" أن الأدوية ينبغي دائما حفظها في درجة حرارة الغرفة؛ لذا تعد غرفة النوم مكانا مثاليا لحفظ الأدوية بفضل درجة الحرارة الثابتة في الغالب.

وبالطبع هناك أدوية لا تناسبها درجة حرارة الغرفة، كالمراهم، والتي ينبغي حفظها في الثلاجة.

وبشكل عام، ينبغي الاطلاع على النشرة المرفقة بالدواء لمعرفة المكان المناسب والطريقة السليمة لتخزينها.

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مصراوي Masrawy

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