أخبار عاجلة

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 34

Google+ Print
غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 34 غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 34

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، تكون متكاثرة على السواحل الشمالية الغربية وحلايب وشلاتين يصاحبها سقوط الأمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى إضراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج ما بين مترين إلى متر ونصف، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

شاهد أيضا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 25 34
وسط الدلتا 25 34
الإسكندرية 26 29
بلطيم 24 29
مطروح 23 29
السلوم 21 28
سيوة 20 33
بروسعيد 24 30
دمياط 23 30
العريش 24 32
رفح 23 31
الإسماعيلية 23 35
السويس 23 35
رأس سدر 24 35
نخل 16 33
نويبع 24 35
طابا 16 34
كاترين 20 28
الطور 25 34
شرم الشيخ 27 36
الغردقة 27 36
مرسى علم 28 36
الفيوم 23 35
بنى سويف 24 35
المنيا 24 35
أسيوط 25 36
سوهاج 25 37
قنا 26 39
الأقصر 26 40
أسوان 27 41
أبو سمبل 26 40
الوادي الجديد 25 38
شلاتين 27 37
أبو رماد 27 36
راس حدربة 28 35
حلايب 29 34

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة