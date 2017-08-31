غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 34

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، تكون متكاثرة على السواحل الشمالية الغربية وحلايب وشلاتين يصاحبها سقوط الأمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى إضراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج ما بين مترين إلى متر ونصف، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

وسط الدلتا 25 34

الإسكندرية 26 29

بلطيم 24 29

مطروح 23 29

السلوم 21 28

سيوة 20 33

بروسعيد 24 30

دمياط 23 30

العريش 24 32

رفح 23 31

الإسماعيلية 23 35

السويس 23 35

رأس سدر 24 35

نخل 16 33

نويبع 24 35

طابا 16 34

كاترين 20 28

الطور 25 34

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 27 36

مرسى علم 28 36

الفيوم 23 35

بنى سويف 24 35

المنيا 24 35

أسيوط 25 36

سوهاج 25 37

قنا 26 39

الأقصر 26 40

أسوان 27 41

أبو سمبل 26 40

الوادي الجديد 25 38

شلاتين 27 37

أبو رماد 27 36

راس حدربة 28 35

حلايب 29 34