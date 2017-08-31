السجيني: انجازات السيسي واضحة وإثارة دعمه لولاية ثانية الآن يضر به

التحرير

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أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والقيادي بحزب الوفد، أنه سيدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية ثانية ومؤمن ومقتنع به، ولكن هذا الكلام سابق لآوانه، وإثارة هذا الأمر الآن يضر بالرئيس أكثر مما يدعمه ويفيده.

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وأضاف السجيني، ل"التحرير "، أن انجازات السيسي الكثيرة كافية أن تتحدث عن نفسها، والدعم من الآن يحدث مع رئيس ليس لديه شعبيه لكن الرئيس السيسي له شعبية كبيرة، ومشاريعه تتحدث عنه، مطالبا علينا أن ننتظر حتي تأتي الانتخابات الرئاسية ويقدم الرئيس ما تم انجازه خلال الفترة الماضية وماهو الذي يأمل في تنفيذه خلال الفترة القادمة وبعدها نبدي أرائنا ".