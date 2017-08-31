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وزير القوى العاملة يطالب مسئولي الملاهي بالالتزام باحتياطات السلامة

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مصراوي Masrawy

وزير القوى العاملة يطالب مسئولي الملاهي بالالتزام باحتياطات السلامة

11:27 ص الخميس 31 أغسطس 2017

وزير القوى العاملة يطالب مسئولي الملاهي بالالتزام باحتياطات السلامة

كتبت- نورا ممدوح :

قال محمد سعفان، وزير القوي العاملة، إن الوزارة تقوم بمراجعة تطبيق التشريعات والقوانين الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بالمنشآت للحد من الحوادث والإصابات.

وأوضح سعفان، أنه بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، قامت مكاتب السلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة بالمحافظات بالتفتيش على الأماكن العامة والملاهي للتأكد من التزامها بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة منها وذلك من أجل الحفاظ على أرواح العاملين والمترددين عليها.

وأكد سعفان، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن كثير من الحوادث والإصابات تحدث لأسباب عدة منها الإهمال واللامبالاة والعامل البشري وعدم الوعي والالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية، منوهًا إلى أنه مع قدوم عيد الأضحى المبارك يتوافد العديد من المواطنين على الأماكن العامة والملاهي لقضاء عطلة العيد، مما يجعل العديد من أبنائنا عرضة للحوادث والإصابات، مؤكدًا أن جميعنا مسئولين عن السلامة، فيجب علينا الالتزام بتعليمات السلامة والالتزام بها كل في مجاله.

وناشد وزير القوى العاملة، المسئولين عن الحدائق ومدن الألعاب والملاهي الالتزام التام باحتياطات السلامة، ووضع تعليماتها بكل لعبة في أماكن واضحة والتزام الجميع بها .

كما ناشد المواطن توعية أبنائه دائمًا بالالتزام بالسلوك الآمن والاستخدام السليم للألعاب، وتحذيرهم عند الأخطاء ويجب عدم التواجد في أماكن غير مسموح التواجد بها، ووضع الأطفال دائمًا تحت الملاحظة وألا يتركهم يلهون ويلعبون بمفردهم.

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