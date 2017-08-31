مصرع محاسب وزوجته في انقلاب سيارة على الطريق الساحلي بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

لقي محاسب وزوجته مصرعهما، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي، عند مدخل 45، مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وقع الحادث أثناء سير السيارة رقم" 924998 - ملاكي غربية" قيادة، "عيد محمد بركات" 50 عامًا، محاسب، مقيم مركز قطور، غربية بالطريق المشار إليه، عندما اختلت عجلة القيادة في يده، ما أدى لانحرافها وانقلابها واصطدامها بالحاجز الخرساني على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة وزوجته "هانم أحمد حلاوة" 42 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، ونقلت الجثتين إلى مشرحة مستشفى كفر الدوار العام، وتحرر المحضر اللازم.