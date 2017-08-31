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مصرع نجار وإصابة زميله سقطا من الدور الثامن في المنيا

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مصراوي Masrawy

مصرع نجار وإصابة زميله سقطا من الدور الثامن في المنيا

11:33 ص الخميس 31 أغسطس 2017

مصرع نجار وإصابة زميله سقطا من الدور الثامن في المنيا

العثور-على-جثة-سائق-بموقف-السلام-ببلبيس

المنيا ــ ريمون الراوي:

لقي نجار مسلح مصرعه، وأصيب آخر، إثر سقوطهما من أعلى سقالة بالطابق الثامن في عمارة تحت الإنشاء بقرية دماريس التابعة لمركز المنيا.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بمصرع " أحمد. ح. ع" 15 عامًا، طالب بالإعدادي، يعمل نجار مسلح، وإصابة "ربيع. ع. ح" 45 عامًا، نجار مسلح، سقطا من أعلى سقالة بالدور الثامن أثناء صب أعمدة بأحد الأبراج السكنية تحت الإنشاء بقرية دماريس.

وانتقل لموقع الحادث الرائد محمد منير رئيس مباحث مركز شرطة المنيا، وفريق البحث الجنائي، وتبين من المعاينة أن الحادث قضاء وقدر، ونقلت جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنيا العام.

وقررت النيابة العامة عرض الجثة على الطبيب الشرعي الدكتور هاني إسحق شحاتة، مفتش صحة بندر المنيا، لتوقيع الكشف الطبي، وأفاد بأن الوفاة نتيجة سقوط من ارتفاع أدى إلى كسر مضاعف في عظام وقاع الجمجمة، ونزيف حاد بالمخ وفشل في التنفس ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة.

والجثة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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