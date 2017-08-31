أخبار عاجلة

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وزير الوحدة الكوري الجنوبي يطلب تعاون روسيا في حل المشكلات مع بيونجيانج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الوحدة الكوري الجنوبي يطلب تعاون في حل المشكلات مع بيونجيانج

11:29 ص الخميس 31 أغسطس 2017

وزير الوحدة الكوري الجنوبي يطلب تعاون روسيا في حل المشكلات مع بيونجيانج

سول- (د ب أ):
طلب وزير الوحدة الكوري الجنوبي اليوم، الخميس، تعاون روسيا في حل القضية النووية الكورية الشمالية، وذلك خلال اجتماعه مع كبير مبعوثي موسكو لدى سول، حسبما أفاد مسؤولون حكوميون في سول.

وناقش الوزير تشو ميونج-جيون مع السفير الروسي ألكسندر تيمونين الوضع الأمني على شبه الجزيرة الكورية وسبل تحسين العلاقات الثنائية، حسبما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة الوحدة .

وقالت الوزارة إن "الوزير طلب التعاون الروسي المستمر فيما يتعلق بإحلال السلام في شبه الجزيرة وتحسين العلاقات بين الكوريتين".

كما اتفق المسؤولان في الرأي القائل إن إطلاق للصواريخ الباليستية مؤخرا هو تهديد خطير للأمن الإقليمي، وإنه لابد من السعي إلى حل سلمي.

وأطلقت كوريا الشمالية أمس الأول، الثلاثاء، صاروخا متوسط المدى عبر أجواء بحر اليابان. وقالت الدولة الشيوعية إن الخطوة هي "مقدمة" لاستهداف جزيرة جوام الأمريكية، والتي هددت بيونجيانج قبل ذلك بإطلاق صواريخ بالقرب منها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • : الحوار مع كوريا الشمالية ليس حلا

    أخبار

  • كوريا الشمالية: طوكيو تخاطر بتدمير نفسها بسبب اصطفافها إلى جانب واشنطن

    أخبار

  • الصين تطالب الدول المعنية بالقضية الكورية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن

    أخبار

  • أبرز عناوين الصحف العالمية

    أخبار

إعلان

83d3ffd755.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة