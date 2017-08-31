وزير الوحدة الكوري الجنوبي يطلب تعاون روسيا في حل المشكلات مع بيونجيانج

سول- (د ب أ):

طلب وزير الوحدة الكوري الجنوبي اليوم، الخميس، تعاون روسيا في حل القضية النووية الكورية الشمالية، وذلك خلال اجتماعه مع كبير مبعوثي موسكو لدى سول، حسبما أفاد مسؤولون حكوميون في سول.

وناقش الوزير تشو ميونج-جيون مع السفير الروسي ألكسندر تيمونين الوضع الأمني على شبه الجزيرة الكورية وسبل تحسين العلاقات الثنائية، حسبما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة الوحدة .

وقالت الوزارة إن "الوزير طلب التعاون الروسي المستمر فيما يتعلق بإحلال السلام في شبه الجزيرة وتحسين العلاقات بين الكوريتين".

كما اتفق المسؤولان في الرأي القائل إن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية مؤخرا هو تهديد خطير للأمن الإقليمي، وإنه لابد من السعي إلى حل سلمي.

وأطلقت كوريا الشمالية أمس الأول، الثلاثاء، صاروخا متوسط المدى عبر أجواء بحر اليابان. وقالت الدولة الشيوعية إن الخطوة هي "مقدمة" لاستهداف جزيرة جوام الأمريكية، والتي هددت بيونجيانج قبل ذلك بإطلاق صواريخ بالقرب منها.