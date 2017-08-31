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«الخولي»: ضد تعديل مدة الرئاسة وتغييرها سيخلق انقسام مجتمعي

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«الخولي»: ضد تعديل مدة الرئاسة وتغييرها سيخلق انقسام مجتمعي «الخولي»: ضد تعديل مدة الرئاسة وتغييرها سيخلق انقسام مجتمعي

التحرير

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قال طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه ليس هناك مشروع قانون رسمي بتعديل الدستور حتى الآن نظرًا لاجازة البرلمان، مضيفًا أنه ما قائم الآن هو حالة حوار مجتمعي بشأن التعديلات، وهناك من يؤيد وهناك من يرفض.

وأشار الخولي في تصريحات لـ«التحرير»، إلي أنه من الوارد ان يتقدم عدد من النواب بمقترحات لتعديل الدستور أو يتم غلق هذا الملف ولا يتقدم أحد ولكن علينا الانتظار لدور الانعقاد الثالث للمجلس.

وأكد أمين سر العلاقات الخارجية بالبرلمان، أنه ضد تعديل  المادة المتعلقة بمدة الرئاسة ، وأن من أبرز مكتسبات ثورتي يناير ويونيو هو الابقاء علي 4 سنوات ودورتين فقط للرئيس الواحد ، مضيفا أن مدخل اقتراح التعديلات الدستورية وربطه بمادة الرئيس كان أكبر خطأ ، وأعطي شعور للرأي العام بأن هناك مساعي للبرلمان والرئاسة بفعل ذلك من أجل الرئس الحالي.

واستكمل: «أن تعديل مدة الرئاسة ستخلق حالة انقسام مجتمعي بين الناس وبين النخب، ونحن في غني عن ذلك»، لافتًا إلي أنه مع إجراء تعديلات دستورية وخاصة بعد ممارسته خلال الفترة السابقة ، ونحن بحاجة إلي عودة مجلس الشوري لانه مليء بالخبرات وسيفيد مجلس النواب، وأيضا إعطاء رئيس الجمهورية الحق في إقالة أي وزير من حكومته دون العودة البرلمان».

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التحرير

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