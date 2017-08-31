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دورتموند يسابق الزمن لحسم صفقة بديل ديمبلي

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دورتموند يسابق الزمن لحسم صفقة بديل ديمبلي دورتموند يسابق الزمن لحسم صفقة بديل ديمبلي

التحرير

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انتعشت خزائن فريق بوروسيا دورتموند الألماني بعد رحيل الفرنسي عثمان ديمبلي لبرشلونة الإسباني، بصفقة تقدر بـ 105 ملايين يورو، إضافة لبعض المتغيرات.

ويحاول دورتموند، إقناع إينياكي ويليامز جناح أتلتيك بيلباو، بالانتقال إلى النادي الألماني، رغم صعوبة المهمة، حيث سينتهي سوق الانتقالات الصيفية للبوندسليجا بنهاية اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة (آس) الإسبانية، اليوم الخميس، أن دورتموند يسارع خلال الساعات المتبقية لإبرام الصفقة من نظيره بيلباو.

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وحتى الآن، تعاقد دورتموند مع الأوكراني يارمولينكو مقابل 25 مليون يورو، وباع التركي إيمري مور لصفوف سيلتا فيجو، كما ضم الظهير الألماني جيريمي تولجان مقابل خمسة ملايين يورو، لكنه يريد دعم صفوفه بالمزيد من الصفقات ويرغب بشدة في ضم الجناح الإسباني صاحب الـ 23 عاما.

وأوضحت أن دورتموند مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والبالغة 50 مليون يورو، خاصة وأن بقاء أوباميانج أمر غير مضمون أيضا، لرغبة العديد من الأندية في الحصول على خدماته.

وذكرت أن المشكلة الأساسية تكمن في أن سوق الانتقالات سينتهي في ألمانيا بعد عصر اليوم، ولن يتمكن أي فريق من تسجيل لاعبين جدد، لكن يبدو أن ويليامز يرغب في الاستمرار مع بيلباو.

وجدد ويليامز عقده مع بيلباو في يناير الماضي بعد مفاوضات طويلة، ووقع حتى صيف 2021، وتم رفع قيمة الشرط الجزائي في عقده من 20 إلى 50 مليون يورو.

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التحرير

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