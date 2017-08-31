بايرن ميونيخ يصدم تشيلسي

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رفض نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الخميس، طلب فريق تشيلسي الإنجليزي، بالحصول على خدمات لاعب البافاري، قبل ساعات من غلق الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة "بيلد"، أن النادي البافاري لا يرغب في التخلي عن البرازيلي رافينيا، ورحيله لصفوف تشيلسي، ولذلك رفض العرض المقدم من البلوز.

وأوضحت الصحيفة أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لبايرن ميونيخ، أبلغ الإدارة، بضرورة رفض العرض المقدم للاعب، إذ يرى أن رافينيا يستطيع اللعب على الجهتين اليمنى واليسري، ولذلك يمكنه أن يكون بديلًا مناسبًا لجوشوا كيميتش على اليمين أو ديفيد ألابا على اليسار.

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وكان قائد بايرن ميونيخ، فيليب لام، قد أعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الماضي، ولم يتم التعاقد مع ظهير أيمن بديلًا له، في ظل اعتماد أنشيلوتي على كيميتش للقيام بهذا الدور.

وشارك رافينيا الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونيخ في 2018، مع الفريق البافاري في 23 دقيقة فقط، خلال أول جولتين بالبوندسليجا هذا الموسم، حيث يجلس بديلاً لكيميتش.

وكان رافينيا، قد أوضح رغبته في اللعب هذا الموسم، قائلاً "أتمنى أن أشارك أكثر هذا الموسم. لديَّ المقومات لذلك، وأنا هنا لخوض الكثير من المباريات".