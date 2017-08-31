محرز يترك معسكر الجزائر للانتقال لناديه الجديد

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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس، عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن السماح لنجم المنتخب رياض محرز بترك معسكر الفريق من أجل إكمال تعاقده اليوم مع فريقه الجديد.

وتستعد الجزائر لمواجهة زامبيا في تصفيات المونديال بعد غدٍ السبت، حيث ستطير بعثة الجزائر إلى لوساكا.

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ولم يعلن الاتحاد الجزائري عن هوية الفريق اليذي سينتقل إليه محرز، إلا أن هناك العديد من التقارير الصحفية التي تربط بينه وبين أندية أرسنال ومانشستر يونايتد روما وبرشلونة.

ويذكر أن مرز كان عنصرًا رئيسيًا في تتويج ليستر بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2015- 2016 ونال جائزة أفضل لاعب في الدوري في ذلك الموسم.