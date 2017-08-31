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«ليكيب» تكشف سر تعطل صفقة انضمام «مبابي» لسان جيرمان

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«ليكيب» تكشف سر تعطل صفقة انضمام «مبابي» لسان جيرمان «ليكيب» تكشف سر تعطل صفقة انضمام «مبابي» لسان جيرمان

التحرير

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اقترب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من ضم كيليان مبابي مهاجم موناكو، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية للموسم الجاري.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن السبب الذي يعطل إتمام صفقة انتقال مبابي إلى الفريق الباريسي على سبيل الإعارة لموسم، هو رغبة موناكو في إلزام سان جيرمان بشرائه بشكل نهائي في صيف 2018 مقابل 180 مليون يورو.

وأشارت إلى أن إدارة موناكو لا تريد إعارة مبابي، ثم عودة اللاعب بعد موسم واحد فقط، دون تحقيق أي مكاسب مالية، ستضاف إلى ميزانية النادي في العام المالي الجاري.

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إلا أن ما يعوق تنفيذ شرط موناكو، أن صفقة كيليان مبابي، ستجعل باريس سان جيرمان في ورطة، لأنها ستنضم بذلك إلى أموال شراء نيمار جونيور مهاجم برشلونة (222 مليون يورو)، دون تعويض هذه المبالغ الضخمة بصفقات بيع، ما يعرض النادي الباريسي لعقوبات بسبب اختراق قواعد اللعب المالي النظيف.

كما لفتت (ليكيب) إلى أن المقربين من كيليان مبابي، يؤكدون أن اللاعب لن يتراجع عن موقفه، ولا يريد العودة مجددًا إلى صفوف موناكو، أو الالتفات لأي عروض من أندية أخرى، بل يرى مستقبله بين صفوف باريس سان جيرمان.

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التحرير

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