الأرجنتين في ضيافة أوروجواي بحثًا عن تصحيح المسار في التصفيات

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يصطدم المنتخب الأرجنتيني فجر غدًا بنظيره الأوروجواي، ضمن مباريات الجولة رقم 15 في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى في تلك التصفيات مباشرة إلى المونديال، بينما يخوض صاحب المركز الخامس مباراة الملحق مع منطقة أوقيانوسيا.

وضمنت البرازيل التأهل إلى المونديال من خلالها احتلالها الصدارة برصيد 33 نقطة، بينما تحتل كولومبيا المركز الثاني بـ24 نقطة ومن خلفها الأوروجواي برصيد 23 نقطة، بينما تحتل تشيلي المركز الرابع برصيد 23 نقطة والأرجنتين المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

وتتواجد الإكوادور في المركز السادس برصيد 20 نقطة وبيرو المركز السابع برصيد 18 نقطة مناصفة مع باراجواي، بينما فقدت كل من فنزويلا وبوليفيا فرصة الوصول إلى المونديال.

وتواجه الأرجنتين فجر الغد الأوروجواي في مونتيفيديو، وتدرك تمامًا أن أي تعثر جديد من الممكن أن يقضى على أمال التأهل إلى المونديال.

وبدورها ترحل كولومبيا لمواجهةن فنزويلا بهدف الخروج بالنقاط الثلاث وتعزيز وصافتها للتصفيات، بينما تستقبل البرازيل نظيرتها الإكوادور في مباراة استعراضية لرفاق نيمار، بينما تدرك الإكوادور أن الفوز في تلك المباراة سيعيدها من جديد إلى التصفيات.

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وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم وفجر غدًا:

فنزويلا- كولومبيا الساعة 23:00

تشيلسي- باراجواي الساعة 00:30

أوروجواي- الأرجنتين الساعة 01:00

البرازيل - الإكوادور الساعة 02:45

بيرو- بوليفيا الساعة 04:15