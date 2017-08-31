اليابان تسعى للتأهل رسميًا إلى المونديال عبر بوابة أستراليا

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تستكمل اليوم الخميس، مباريات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، والتي بدأتها السعودية أول أمس بالخسارة أمام الإمارات.

وتضم المرحلة الثالثة من التصفيات الأسيوية مجموعتين يتأهل عنهما صاحب المركز الأول والثاني مباشرة إلى المونديال، بينما يتواجه صاحبي المركز الثالث في المجموعتين ليواجه الفائز من تلك المواجهة رابع تصفيات أمريكا الشمالية لجز بطاقة المونديال.

وفي المجموعة الأولى، ضمنت إيران بالفعل التأهل إلى المونديال من خلال احتلالها صدارة المجموعة برصيد 20 نقطة، ومن ثم تتواجد كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 13 نقطة ومن خلفها أوزبكستان برصيد 12 نقطة، وتتواجد سوريا في المركز الرابع برصيد 9 نقاط وقطر في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، بينما تتذيل الصين المجموعة برصيد 6 نقاط.

وتستقبل كوريا الجنوبية اليوم نظيرتها إيران بحثًا عن الفوز ولا شيء أخر غيره في ظل منافستها الشديدة مع أوزبكستان على حجز البطاقة الثانية المباشرة عن تلك المجموعة.

وفي حال عدم فوز كوريا الجنوبية اليوم مع فوز أوزبكستان على الصين في مباراة اليوم، سيضع كوريا في مأزق كبير خاصة أن مباراتها في الجولة الأخيرة ستكون أمام أوزبكستان في طشقند، وستكون كوريا الجنوبية مهددة بالغياب عن المونديال للمرة الأولى منذ عام 1986.

ومن جانبه يواجه المنتخب السوري نظيره القطري في ماليزيا، حيث يتمسك السوريون بالأمل الضعيف في الوصول إلى المونديال من خلال البطاقة المباشرة أول عبر الملحق، بينما لا يمكن لقطر التأهل مباشرة ولا تزال تمتلك حسابيًا فرصة إحتلال المركز الثالث.

وفي المجموعة الثانية تحتل اليابان الصدارة برصيد 17 نقطة ومن خلفها السعودية برصيد 16 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن أستراليا الثالثة، بينما تتواجد الإمارات في المركز الرابع برصيد 13 نقطة، وتحتل العراق وتايلاند المركز الخامس والسادس على الترتيب وخرجا رسميًا من حسابات الوصول إلى المونديال.

وتستقبل اليابان نظيرتها أستراليا اليوم في مباراة يرغب من خلالها الكمبيوتر اليابني إلى تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى المونديال دون إنتظار مواجهة الجولة الأخيرة التي ستجمعه بالسعودية.

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بينما ترغب أستراليا في الخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير ومن ثم الفوز في الجولة الأخيرة على تايلاند للوصول إلى المونديال وترك حسم البطاقة الثانية في موقعة جدة في الجولة الأخيرة.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في التصفيات الأسيوية:

اليابان- أستراليا الساعة 12:35

الصين- أوزبكستان الساعة 14:00

سوريا- قطر الساعة 14:00

تايلاند- العراق الساعة 14:00

كوريا الجنوبية- إيران الساعة 14:00