اليوم.. صدام فرنسا وهولندا يسرق الأضواء في التصفيات الأوروبية

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تعود عجلة التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا للدوران من جديد اليوم، في القارة الأوروبية، حيث سيسرق صدام فرنسا وهولندا الأضواء اليوم في قمة ستاد دو فرانس.

وتضم التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال 9 مجموعات، يتأهل منها أصحاب الصدارة مباشرة إلى كأس العالم، بينما تخوض أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثاني الملحق لحسم هوية البطاقات الأربعة المتبقية.

وتحتل فرنسا صدارة وصافة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة خلق السويد التي تحمل نفس الرصيد من النقاط، بينما تتواجد هولندا في المركز الثالث برصيد 10 نقاط وبلغاريا في المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

وبدأت فرنسا التصفيات بقوة كبيرة من خلال تحقيق الفوز في 4 مباريات والتعادل في مواجهة واحدة، لتبدو أن مهمة وصيف بطل أوروبا بات سهلة للوصول إلى المونديال، قبل أن يسجل أولا تويفونين هدف للسويد في الدقيقة 93 في الجولة الماضية ليكبد الديوك أول هزائمهم في التصفيات.

ومن الوارد في الجولة الحالية أن تتراجع فرنسا إلى المركز الثالث في خسرت أمام هولندا اليوم، والتي ستبحث عن الفوز بشتى الطرق لإبقاء حظوظها كاملة في الوصول إلى المونديال.

ومن جانبها تحتل سويسرا صدارة المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة ومن خلفها بطلة أوروبا البرتغال برصيد 15 نقطة.

وتستقبل سويسرا في تلك الجولة منتخب أندورا في مباراة تبدو في المتناول، وتأمل سويسرا في تحقيق الفوز ومواصلة تحقيق العلامة الكاملة من أجل حجز البطاقة المباشرة إلى المونديال، ومن جانبها ستستقبل البرتغال جزر الفرو اليوم في مباراة سهلة أيضًا لرفاق كريستيانو رونالدو.

وإلى حد كبير ستحسم بطاقة التأهل عن هذه المجموعة في الجولة الأخيرة وذلك عندما ترحل سويسرا لمواجهة البرتغال في لشبونة بالذات.

وفي المجموعة الثامنة، تحتل بلجيكا الصدارة برصيد 16 نقطة ومن خلفها اليونان برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد منتخب البوسنة والهرسك في المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

وتواجه بلجيكا اليوم منتخب جبل طارق في مباراة تبدو في المتناول وخطوة جديدة لزملاء إيدين هازارد من أجل وضع قدم في روسيا.

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وفيما يلي مواعيد مبارايات اليوم في التصفيات الأوروبية:

بلجيكا- جبل طارق الساعة 20:45

قبرص- البوسنة والهرسك الساعة 20:45

المجر- لاتفيا الساعة 20:45

ولكسبمورج- روسيا البيضاء الساعة 20:45



بلغاريا- السويد الساعة 20:45

البرتغال- جزر الفرو الساعة 20:45

فرنسا- هولندا الساعة 20:45

سويسرا- أندورا الساعة 20:45

اليونان- إستونيا الساعة 20:45