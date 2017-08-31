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ضبط مدير مجمع استهلاكى لاستيلائه على 3.5 طن لحوم بالجيزة

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مصراوي Masrawy

ضبط مدير مجمع استهلاكى لاستيلائه على 3.5 طن لحوم بالجيزة

11:25 ص الخميس 31 أغسطس 2017

ضبط مدير مجمع استهلاكى لاستيلائه على 3.5 طن لحوم بالجيزة

كتب - علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية، مدير مجمع استهلاكي بالجيزة لاستيلائه على 3.5 طن لحوم مدعمة.

بدأت الواقعة بورود معلومات سرية إلى اللواء أنور سعيد، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، مفادها قيام مسئول عن مجمع تابع لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية "قطاع أعمال عام" الكائن بدائرة قسم شرطة الجيزة، بمزاولة نشاطهم المؤثم قانونا بالاستيلاء على أموال الدعم الذى كفلته الدولة للمواطنين، بالتصرف فى كميات كبيره من السلع الغذائية "اللحوم البرازيلى" المدعمة من قبل الدولة بإخفاء المستندات وأذون الاستلام الواردة للمجمع عن شهر أغسطس 2017، المسلمة إليهم لطرحها لجمهور المستهلكين بطرحها للبيع بالسوق السوداء لحسابهم الشخصي لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

أكدت التحريات من شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية تبين استلامه للحصة كاملة وتصرفه فيها بكمية قدرها 3.500 طن سلع غذائية " لحوم برازيلى "، قام المتهم بالتصرف فيها كاملة ببيعها بالسوق السوداء لحسابه الشخصي.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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