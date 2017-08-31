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النشرة المرورية.. سيولة مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

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مصراوي Masrawy

النشرة المرورية.. سيولة مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

11:16 ص الخميس 31 أغسطس 2017

النشرة المرورية.. سيولة مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

الحركة المرورية

كتب - فتحي سليمان:

تشهد الحركة المرورية، صباح اليوم الخميس، بجميع شوارع وميادين القاهرة والجيزة، انتظامًا في الحركة المرورية أمام قائدي السيارات وسط التواجد الأمني المكثف لرصد ومتابعة الحالة المرورية، ونشر الأوناش لرفع أي أعطال وحوادث تقع أعلى المحاور.

وانتظمت حركة السيارات بمحور الثورة المتجه لطريق السويس الصحراوي ومصر الجديدة، ونفق الأزهر ومناطق وسط المدينة وصلاح سالم، بينما تباطأت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر إثر تعطل سيارة بالطريق المتجه من الجديدة ومدينة نصر إلى وسط المدينة.

وشهد كوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، انتظام في حركة المركبات أعلى مناطق ، كما شهد ميدان مصطفى محمود انسياب في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو في ظل تواجد أمنى.

ويشهد محور كورنيش النيل أمام القادم من المعادي بدءًا من مطلع الملك الصالح وآثر النبي حتى بداية قصر العيني، وأمام معهد الأورام بالكورنيش سيولة مرورية، كما تشهد باقي المحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة معدلات سير طبيعية ولا تنصح إدارة المرور بتعديل أي مسارات لقائدي السيارات.

وانسابت الحركة المرورية في طريق جسر السويس، كما انطبق نفس الحال على محور سعد الدين الشاذلي، كما ظهر انسياب محدود في حركة السيارات أعلى الدائري المتجه من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي، وكذلك الأمر فى الاتجاه العكسي، وشهد شارع فيصل والهرم وكوبري عباس والجامعة وميدان النهضة كثافات متحركة وسط متابعة رجال المرور للسيارات.

وشهد محور 15 مايو و26 يوليو وكوبري أكتوبر، ونفق الأزهر، وشارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية، كما شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز وجامعة الدول العربية، ومطلع كوبري 6 أكتوبر وصولا إلى ميدان التحرير، سيولة في حركة سير السيارات، وسط تواجد لرجال المرور.

كما عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية بتواجدها أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية أو تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

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