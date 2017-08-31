"أوقاف قنا": منع مشايخ السلفية من إلقاء خطبة صلاة العيد

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قال اللواء علاء العياط، مساعد وزير الداخلية مديرية أمن قنا، إن المديرية أنهت استعداداتها الأمنية لعيد الأضحى المبارك، عبر خطة تأمين محكمة بالتنسيق بين جميع الإدارات الأمنية تشمل المدن والمراكز والقرى؛ وأضاف أنه سيتم التعامل بحسم مع أي محاولة للخروج عن القانون أو تكدير احتفالات المواطنين.

وفي سياق آخر، أعلنت مديرية الأوقاف بقنا تهيئة 104 ساحات كبرى في جميع ربوع المحافظة، وأن خطبة العيد لن يسمح بخطابتها إلا لخطباء الأوقاف فقط، ويحظر على مشايخ الدعوة السلفية إلقائها؛ حتى لو لديهم تصريحًا بالخطابة؛ تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأفاد حسين السيد أحمد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، بأن مديرية التضامن غدًا الجمعة، وعقب صلاة العيد بمشاركة اللواء المحافظ عبدالحميد الهجان، ستزور عددًا من المستشفيات العامة ودور رعاية الأيتام لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، وتقديم عددًا من الهدايا الرمزية والعينية.